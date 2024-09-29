Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu! 'Mağlup olmayacağız demedik, şampiyon olacağız dedik'

29 Eylül 2024 23:24 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 23:28

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı aldı. Karşılaşmadan sonra Fenerbahçe'nin asbaşkanı Acun Ilıcalı, maç ve hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Böyle güzel bir takıma karşı kazandığımız için çok mutluyuz. Futbolcularımızı ve hocamızı tebrik ediyoruz. Bizim için bu galibiyet çok önemliydi. Uzun bir yolculuktan sonra alınan bu galibiyetin değeri büyük" ifadelerini kullandı.

Galibiyetten sonra ise VAR​ kararları hakkında da sert eleştirilerde bulunan Acun Ilıcalı, "Bugün olanları herkes görmüştür. Çok net bir penaltı pozisyonunun verilmemesi ve incelenmemesi son derece dikkat çekiciydi. Bizim VAR’ların yaklaşık 5-15 saniye içinde 100 metre koşması gibi yapılıp, diğer VAR’ların maratona dönmesi, uzun incelenmesi çok garip. Bu durum üzerine pozisyonları inceleyeceğiz ve gerekli açıklamaları yapacağız. İki gün içinde durumu netleştireceğiz" dedi.

Acun Ilıcalı, yönetici arkadaşlarıyla konuştuklarını ve pozisyonlar tam değerlendirilmeden acele açıklama yapmak istemediklerini vurguladı. "Türkiye'de şu an garip şeyler oluyor. Taraftarlarımız şunu çok iyi bilsinler, aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz. Biz Fenerbahçe​'yiz ve bir maçla yıkılmayız. Mağlubiyet almayacağız demedik; şampiyon olacağız dedik. Bir mağlubiyet alınca bizi bozmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamayacaklar. Biz bu yola baş koyduk ve hocamızla birlikte iyi günler bizi bekliyor" şeklinde konuştu.