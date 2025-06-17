Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den neden ayrıldı? İngiliz basınına açıkladı

Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevini bırakan Acun Ilıcalı, suskunluğunu bozdu. Hem görev sürecine dair zorlukları anlattı hem de ayrılığının perde arkasına dair çarpıcı ifadeler kullandı: “Süpermen olmadığımı gördüm.”

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den neden ayrıldı? İngiliz basınına açıkladı
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 10:21

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan Acun Ilıcalı, sessizliğini Hull Daily Mail’e yaptığı açıklamalarla bozdu. NTV Spor’un aktardığı habere göre Ilıcalı, Fenerbahçe'deki asbaşkanlık süreci ve görevinden ayrılmasının ardındaki nedenlere dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den neden ayrıldı? İngiliz basınına açıkladı

"SÜPERMEN OLMADIĞIMI GÖRDÜM"

Sarı-lacivertli kulüpte bir yıl boyunca görev yaptığını hatırlatan Ilıcalı, bu sürecin hem gurur verici hem de oldukça yoğun olduğunu belirtti. “Fenerbahçe’de bir yıl boyunca sorumluluk aldım ve elbette bununla gurur duyuyorum. Dominik Cumhuriyeti ve İstanbul'da işlerim varken, Hull City’yi satın aldıktan sonra tüm işleri organize etmeyi başardım ama bu kolay olmadı” diyen Ilıcalı, asbaşkanlık görevini severek yaptığını ancak bunun ciddi bir yük getirdiğini vurguladı.

Kendi ifadesiyle, “hayal edilebilecek en yoğun hayatı” yaşarken Fenerbahçe’de başkan yardımcılığı gibi zaman ve emek isteyen bir sorumluluğu da üstlendiğini söyleyen Ilıcalı, bu yükün zamanla taşınamaz hale geldiğini belirtti: “Kulüpte çok uzun saatler geçirmeye başladım. İş yükü gerçekten çok ağırdı ve Süpermen olmadığımı gördüm.”

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den neden ayrıldı? İngiliz basınına açıkladı

"YAPACAĞIM YORUM İNSANLARI İNCİTEBİLİR"

Görevden ayrılma sürecine dair ayrıntılara da değinen Acun Ilıcalı, yaşananları kulüp içinde bırakmak istediğini ifade etti. “Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum çünkü olanlar kulüp içinde yaşandı ve yapabileceğim herhangi bir yorum insanları incitebilir. Bunu istemiyorum” diyen Ilıcalı, kamuoyuna açıklama yapmamayı tercih ettiğini ve bu karara saygı duyulmasını istedi.

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den neden ayrıldı? İngiliz basınına açıkladı

"STADA GİTMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Ayrılık kararını başkan Ali Koç ile paylaşarak onay aldığını belirten Ilıcalı, “Çok iyi bir arkadaşım olan başkan Ali Koç’tan izin istedim. O da bana izin verdi. Kulüp adına yaptığı açıklamada çabalarımı takdir ettiğini söyledi. Bu benim için çok anlamlı” dedi. Ilıcalı ayrıca, Fenerbahçe taraftarlığının kendisi için bitmediğini, stada gitmeye devam edeceğini vurguladı.

"KARİYERİMİN EN ZOR YILI"

Görev yaptığı dönemi değerlendiren Ilıcalı, bu süreci kariyerinin en zorlu yılı olarak nitelendirdi. “Gerçekten zor zamanlar geçirdiğimi söyleyebilirim” diyen Ilıcalı, Fenerbahçe'nin hem iç saha hem de deplasman maçlarında kulübü temsil ettiğini hatırlattı. Bunun kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Ilıcalı, “Ancak Hull City de benim için çok önemliydi. Bu yüzden, dengeyi kurmak çok zor oldu. Benim için çok zor zamanlardı” sözleriyle açıklamasını noktaladı.

ETİKETLER
#ali koç
#istifa
#acun ılıcalı
#fenerbahçe asbaşkanı
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.