Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den neden ayrıldı? İngiliz basınına açıkladı

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan Acun Ilıcalı, sessizliğini Hull Daily Mail’e yaptığı açıklamalarla bozdu. NTV Spor’un aktardığı habere göre Ilıcalı, Fenerbahçe'deki asbaşkanlık süreci ve görevinden ayrılmasının ardındaki nedenlere dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SÜPERMEN OLMADIĞIMI GÖRDÜM"

Sarı-lacivertli kulüpte bir yıl boyunca görev yaptığını hatırlatan Ilıcalı, bu sürecin hem gurur verici hem de oldukça yoğun olduğunu belirtti. “Fenerbahçe’de bir yıl boyunca sorumluluk aldım ve elbette bununla gurur duyuyorum. Dominik Cumhuriyeti ve İstanbul'da işlerim varken, Hull City’yi satın aldıktan sonra tüm işleri organize etmeyi başardım ama bu kolay olmadı” diyen Ilıcalı, asbaşkanlık görevini severek yaptığını ancak bunun ciddi bir yük getirdiğini vurguladı.

Kendi ifadesiyle, “hayal edilebilecek en yoğun hayatı” yaşarken Fenerbahçe’de başkan yardımcılığı gibi zaman ve emek isteyen bir sorumluluğu da üstlendiğini söyleyen Ilıcalı, bu yükün zamanla taşınamaz hale geldiğini belirtti: “Kulüpte çok uzun saatler geçirmeye başladım. İş yükü gerçekten çok ağırdı ve Süpermen olmadığımı gördüm.”

"YAPACAĞIM YORUM İNSANLARI İNCİTEBİLİR"

Görevden ayrılma sürecine dair ayrıntılara da değinen Acun Ilıcalı, yaşananları kulüp içinde bırakmak istediğini ifade etti. “Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum çünkü olanlar kulüp içinde yaşandı ve yapabileceğim herhangi bir yorum insanları incitebilir. Bunu istemiyorum” diyen Ilıcalı, kamuoyuna açıklama yapmamayı tercih ettiğini ve bu karara saygı duyulmasını istedi.

"STADA GİTMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Ayrılık kararını başkan Ali Koç ile paylaşarak onay aldığını belirten Ilıcalı, “Çok iyi bir arkadaşım olan başkan Ali Koç’tan izin istedim. O da bana izin verdi. Kulüp adına yaptığı açıklamada çabalarımı takdir ettiğini söyledi. Bu benim için çok anlamlı” dedi. Ilıcalı ayrıca, Fenerbahçe taraftarlığının kendisi için bitmediğini, stada gitmeye devam edeceğini vurguladı.

"KARİYERİMİN EN ZOR YILI"

Görev yaptığı dönemi değerlendiren Ilıcalı, bu süreci kariyerinin en zorlu yılı olarak nitelendirdi. “Gerçekten zor zamanlar geçirdiğimi söyleyebilirim” diyen Ilıcalı, Fenerbahçe'nin hem iç saha hem de deplasman maçlarında kulübü temsil ettiğini hatırlattı. Bunun kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Ilıcalı, “Ancak Hull City de benim için çok önemliydi. Bu yüzden, dengeyi kurmak çok zor oldu. Benim için çok zor zamanlardı” sözleriyle açıklamasını noktaladı.