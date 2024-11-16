Acun Ilıcalı'nın futbol yatırımları hız kesmiyor: Bir kulübü daha satın aldı!

16 Kasım 2024 06:25 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 07:05

Fenerbahçe Asbaşkanı ve Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, futbol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ilıcalı, bu kez Slovenya'nın başarılı kulüplerinden Maribor'u satın almak için imzayı attı.