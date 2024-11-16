Acun Ilıcalı'nın futbol yatırımları hız kesmiyor: Bir kulübü daha satın aldı!
Fenerbahçe Asbaşkanı ve Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, futbol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ilıcalı, bu kez Slovenya'nın başarılı kulüplerinden Maribor'u satın almak için imzayı attı.
Medya dünyasının önde gelen isimlerinden ve TV8'in sahibi olan Acun Ilıcalı, son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin ardından, satın aldığı futbol kulüplerine bir yenisini daha ekledi.
YENİ TAKIM SLOVENYA'DAN
Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'nın resmi olarak Slovenya'daki Maribor kulübünün %74 hissesini satın aldığı açıklandı.
Bu satın alımın gerçekleşmesinin ardından kulübün yönetim kurulunda 4 isim yer alacak ve bu isimlerden 3 kişi Acun Medya temsilcileri olacak.
MARIBOR 2. SIRADA
Acun Ilıcalı'nın şirketi olan Acun Medya'nın yüzde 74 hisselerini satın aldığı Maribor, Slovenya'nın en üst liginde 29 puanla 2. sırada bulunuyor. Maribor, lider Ljubljana'nın 3 puan gerisinde.