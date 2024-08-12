Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fenerbahçe'nin transfer teklifini reddetti!

12 Ağustos 2024 11:12 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:14

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Lille'i konuk edecek! Muhtemel 11

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Lille'i konuk edecek! Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu kararı belli oldu!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu kararı belli oldu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk haftasında taraftarı önünde 1-0 mağlup ettiği Adana Demirspor'un genç yıldız adayına kanca attığı öne sürüldü.

15 YAŞINDAKİ DENİZ EREN DÖNMEZER İÇİN RESMİ TEKLİF

Fenerbahçe maçında Adana Demirspor kalesini koruyan 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer'in sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Deniz Eren Dönmezer için Adana Demirspor'a resmi teklifini iletti.

MURAT SANCAK REDDETTİ!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın bu teklifi reddettiği kaydedildi.

Murat Sancak'ın Deniz Eren Dönmezer'in gelecek yıllarda çok daha büyük paralara satılacağına inandığı için Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdiği haber detayında yer aldı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Adana Demirspor altyapısında yetişen Deniz Eren Dönmezer ile yeni sezon öncesi 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.