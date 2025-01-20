Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında hakem kararları doğru mu? Trio ekibi ‘penaltı’ dedi!

20 Ocak 2025 09:17 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 09:34

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve konuk ekibin 4-0 kazandığı karşılaşmanın tartışmalı hakem kararları, beIN Sport’ta yayımlanan Trio programında masaya yatırıldı. İşte tartışmalı penaltılar, iptal edilen goller ve kırmızı kart pozisyonlarının yorumu…

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederek lider Galatasaray ile puan farkını 6’ya indirdi. Sarı-lacivertli takıma farklı zaferi getiren goller En-Nesyri (2), Dzeko ve Cenk Tosun’dan geldi attı. Bunun yanında müsabakada hakem kararları öne çıktı. Ev sahibi ekipte Yusuf Barasi kırmızı kart görürken, Fenerbahçe'nin 2 golü iptal edildi. Bunun yanında tartışmalı penaltı karları da çok konuşuldu. BeIN Sports’ta yayımlanan Trio programında hakem hocaları Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban bu pozisyonları tek tek masaya yatırdı. İşte yorumlar…

-Korner sırasında Edin Dzeko'nun yerde kaldığı pozisyon için penaltı kararı verilmeli miydi?

Bahattin Duran: Adana Demirsporlu oyuncu çok riskli hamle yaptı. İki eliyle Dzeko'yu tuttu, yakaladı, onla koşmaya devam etti. Top o bölgeye gelmese de, tuttu, çevirdi, döndü, attı. Bu penaltı.

Bülent Yıldırım: Hakem penaltı verse kimse bir şey diyemez. İki elle, üst koldan müdahale var. Bu penaltı. Sahadaki hakem penaltı vermeliydi. VAR müdahalede bulunmadı. VAR'ı eleştirmem ama hakemin yakalaması durumunda abartılı bir hamle var.

Deniz Çoban: Hakem penaltı verse kimse itiraz edemezdi. Riskli hamle yaptı. VAR karışamaz. Hakemin takdir alanında.

Adana Demirspor'un penaltı beklediği pozisyonda, VAR incelemesi sonrası devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Top Djiku'nun koluna gelmedi. Sağ kolu kapalı, sol kolu kapalı değil, yüzünü kapıyor gibi ama açık. Kapalı olan kolunun üstünden yüzüne geldi. Oyunun devam kararı doğru

Deniz Çoban: Kulağına yakın, yanağına çarptı top. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Açık olan sol ele temas yok. Karar doğru.

-Fenerbahçe'nin VAR müdahalesi ile iptal olan golünde İrfan Can'ın faulü var mı, hakemin iptal kararı doğru mu?

Bahattin Duran: İrfan Can bir ayağıyla topla oynadı ama diğer ayağıyla rakibine faulü var. Bu pozisyon sahada çözülmeliydi. Bu pozisyon VAR'a kalmamalıydı. VAR müdahalesi doğru.

Bülent Yıldırım: Bu kontrolsüz bir topla oynama. Temas mutlaka sahada görülmeliydi. Açık kanıt olduğu için VAR'ın müdahalesi doğru. İrfan Can'a sarı kart daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Sol ayağıyla topu tuttu ama sağ ayağıyla rakibini düşürdü. Sol ayağıyla topla oynadı diye sağ ayakla katliam yapamaz. Karar doğru.

-55. dakikada Mert Müldür'ün ayağına basan Yusuf Barasi'ye çıkan kırmızı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: Güç transferi var. Dizinin bükülü olmasının burada hiçbir anlamı yok. Kramponun zeminle ilgisi yok. Rakibin bileğine bastı. Ciddi faullü oyun. Kırmızı kart doğru, tartışmasız.

Bahattin Duran: Hakem kararı bu. Geçen hafta Dzeko riskli hareket yaptı, topuğu yerdeydi, pozisyon almış duruyordu, ayağını uzattı ve bastı. Hareketli oyuncu bastığı zaman, ağırlığı daha fazladır. Sol ayağı yerde değil, üstüne bastı ve daha fazla güç aktardı. Karar doğru.

Deniz Çoban: Konya maçındaki pozisyonla karıştırılıyor bu. Burada oyuncunun topuğu yerde değil. Güç transferi daha fazla anlamına geliyor bu. Bedeninin yükünü aktardığı anlamına geliyor. Dzeko pozisyonunda topuk yerdeydi. Topuğun yerde olması VAR için bir kriterdir ve sarı karta götürür. Yusuf Barasi'nin topuğu yerde olsa sarı kart derdim.

Fenerbahçe'nin iptal edilen ikinci golünde karar doğru mu?

Bahattin Duran: Faul kararı da gol iptali de doğru.

Bülent Yıldırım: Karar doğru.

Deniz Çoban: Karar doğru.