Adana Demirspor futbolcusu Michut ile yollarını ayırdı!

22 Ağustos 2024 22:07 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 22:11

Göztepe-Fenerbahçe maçının PFDK cezaları belli oldu!

Göztepe-Fenerbahçe maçının PFDK cezaları belli oldu!

Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor'da forma giyen Edouard Michut, alacaklarının ödenmemesinin ardından takıma veda ettiğini açıkladı.

SÖZLEŞME FESH EDİLDİ

Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre, 21 yaşındaki futbolcu, alacaklarının ödenmesinin ardından salı akşamına kadar kulübe süre verdi. Beklenen sürede Michut'a ödemeye yapılmadığı ve genç oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

SEZON KARNESİ

Adana Demirspor forması altında 27 maça çıkan Michut, 1 gol atarken 3 asistlik skor katkısı üretti.