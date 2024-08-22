Adana Demirspor futbolcusu Michut ile yollarını ayırdı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 22:07 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 22:11
Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor ile alacaklarını alamayan Edoudard Michut takımdan ayrıldı.
Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor'da forma giyen Edouard Michut, alacaklarının ödenmemesinin ardından takıma veda ettiğini açıkladı.
SÖZLEŞME FESH EDİLDİ
Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre, 21 yaşındaki futbolcu, alacaklarının ödenmesinin ardından salı akşamına kadar kulübe süre verdi. Beklenen sürede Michut'a ödemeye yapılmadığı ve genç oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
SEZON KARNESİ
Adana Demirspor forması altında 27 maça çıkan Michut, 1 gol atarken 3 asistlik skor katkısı üretti.
Kaynak: tgrthaber.com