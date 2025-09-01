Menü Kapat
TGRT Haber
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak bir kez daha istifa etti

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak "Adana Demirspor Kulübü Başkanlığı görevimden büyük bir onurla, sevgiyle ve sonsuz bir minnet duygusuyla ayrılıyorum" sözleriyle istifasını duyurdu.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak bir kez daha istifa etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 04:56
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 04:56

Geçtiğimiz şubat ayı Galatasaray maçı ardından eden eden ardından istifasının kabul edilmemesiyle göreve geri dönen Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kulübünün Başkanı Bedirhan Durak, görevini bıraktığını duyurdu.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak bir kez daha istifa etti

Durak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'un her zaferinde, her zorlukta, her gözyaşında kalbinin bu arma için attığını belirtti.

Bir kulüpten öte, bir aileye, bir şehrin ruhunu taşıyan, mavi-lacivert yüreklerin birleştiği büyük bir camiaya hizmet etmenin tarifsiz mutluluğunu yaşadığını ifade eden Durak, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor Kulübü Başkanlığı görevimden büyük bir onurla, sevgiyle ve sonsuz bir minnet duygusuyla ayrılıyorum. Birlikte ter döktüğümüz, gecesini gündüzüne katan tüm personelimize ve her zaman bana destek olan sayın Murat Sancak’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her deplasmanda yanımızda, her tribünde gururla, her durumda dimdik ayakta duran Adana Demirspor taraftarına teşekkür ediyorum."

Adana Demirspor'da Başkan Durak geri döndü! Galatasaray maçı sonrası istifa etmişti
