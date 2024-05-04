Adana Demirspor tek golle güldü

04 May 2024 20:35 - Güncelleme : 04 May 2024 20:36

Son dakika! Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Son dakika! Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor, Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti. Adana ekibi karşılaşmayı Yusuf Barasi'nin golüyle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 44'e yükseltti. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor ise 16 puanla son sırada kaldı.

Müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada konuk takım öne geçti. Manev'in uzun pasında sağdan savunma arkasına sarkan İsmail Çokçalış, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı kale önüne kesti. Buraya hareketlenen Yusuf Barasi, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

20. dakikada savunmadan kaptığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Barasi'nin şutunda, kaleci Mücahit gole izin vermedi.

23. dakikada Sambissa'nın sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Loshaj'ın kafayla vurduğu meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

29. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına sokulan Mamadou'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyuna alanına döndü.

35. dakikada kaleci Mücahit'in kısa düşen vuruşunda topu kapan Yusuf Erdoğan ceza yayının sağından şutunu çekti. Mücahit'in kurtardığı meşin yuvarlak altıpas gerisindeki Mendoza'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda ise top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Adana temsilcisi 1-0 önde tamamladı.

74. dakikada Emir Kaan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliyev yakın direk dibinde topa sahip oldu.

75. dakikada Emir Kaan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Magomedaliyev sağına uzanarak topu kornere çeldi.

Mücadele, Adana temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.