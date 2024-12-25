Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın sözleşmesini feshetti! İstanbul'a imzaya geliyor

25 Aralık 2024 11:35 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:36

Adana Demirspor'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Sarı'nın sözleşmesini feshetti. Tecrübeli futbolcu yeni takımıyla sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor.

Trendyol Süper Lig’de geride kalan 16 hafta sonunda 8 puan toplayan ancak aldığı 3 puan silme cezasıyla birlikte 5 puanla son sıraya oturan Adana Demirspor​'da kadro planlaması devam ediyor. Akdeniz ekibi, bu doğrultuda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Yusuf Sarı​ ile yollarını ayırdı.

3 BÜYÜKLER İSTİYORDU, TERCİHİNİ YAPTI

Adı transfer dönemi için adı Fenerbahçe​, Galatasaray​ ve Beşiktaş​ ile de anılan 26 yaşındaki sağ açık, bir başka İstanbul ekibi Başakşehir FK ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı. Yusuf Sarı'nın daha önce prensip anlaşmasına vardığı turuncu-lacivertli ekiple resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Yusuf Sarı, daha önce 2 kez A Milli Futbol Takımlı formasını giydi.

MARSİLYA PATENTLİ

Kariyerine Fransa'nın köklü ekibi Marsilya'da başlayan Yusuf Sarı ardından sırasıyla Clermont (Fransa), Trabzonspor ve Rizespor formalarını giymişti. Sezon başından bu yana Süper Lig'de 13 maça çıkan Yusuf, Adana Demirspor'a hücum yollarında 1 asistlik katkı sağladı.