Adana Demirspor'da Mario Balotelli dönemi kapanıyor! Transfer olmak istediği takımı açıkladı
Adana Demirspor'da Mario Balotelli resmen sona eriyor. Adana ekibiyle olan sözleşmesindeki opsiyonun maddesini kullanmama kararı alan Balotelli, transfer olmak istediği takımı da açıkladı.
Sezon başında İsviçre ekibi Sion'dan Adana Demirspor'a dönen Mario Balotelli, ilk dönemindeki performansını sahaya yansıtamadı. Adana Demirspor'la 1+1 yıllık kontrat imzalayan Balotelli geleceğiyle ilgili kararını verdi.
AYRILIĞI RESMEN DUYURDU
Sergio Agüero'nun canlı yayınına konuk olan Balotelli, opsiyonunu kullanmayacağını ve sezon sonunda Adana Demirspor'dan ayrılacağını açıkladı.
"HAYALİM BOCA JUNIORS"
Balotelli, "Adana Demirspor ile kontratım sona eriyor. Hayalim Boca Juniors'ta oynamak" ifadelerini kullandı.
AGÜERO'DAN RIQUELME'YE BALOTELLİ MESAJI
İtalyan yıldızın bu sözlerinin ardından Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye sesli mesaj gönderen Agüero, "Mario Balotelli, Bombonera'nın hayalini kuruyor. Haziran ayında serbest kalacak" dedi.
16 MAÇTA 7 GOL-1 ASİST
Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan Balotelli 939 dakika sahada kaldı ve 7 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.