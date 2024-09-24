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Adanaspor, François Ciccolini ile yollarını ayırdı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
24 Eylül 2024 16:41 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:41
Adanaspor, François Ciccolini ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, Teknik Direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu François Ciccolini ile yollarını ayırdı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor​, Teknik Direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu François Ciccolini ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bamba'nın vefatının ardından ekibinde yer alan Ciccolini'nin teknik sorumlu olarak göreve getirildiği anımsatılarak, "François Ciccolini ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ciccolini'ye kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: tgrthaber.com
adanasporteknik direktör

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