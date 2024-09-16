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Adanaspor, Sol Bamba'yı andı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 21:03 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 21:05
Adanaspor, Sol Bamba&#039;yı andı!

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Adanaspor, evinde Ankara Keçiörengücü’nü misafir etti. Adanasporlu futbolcular ısınmaya geçtiğimiz günlerde vefat eden teknik direktörü Soulemane Bamba’nın fotoğrafının yer aldığı "Kalbimizdesin" yazılı siyah tişört ile çıktı.

30 Ağustos günü rahatsızlık geçirerek fenalaşan Adanaspor​ Teknik Direkötörü Soulemane Bamba, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Adanaspor Kulübü, vefat​ eden teknik direktörünü unutmadı.

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü maçının ısınmasına Adanasporlu futbolcular, Soulemane Bamba’nın fotoğrafının yer aldığı 'Kalbimizdesin" yazılı siyah tişört ile çıktı.

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

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Kaynak: tgrthaber.com
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