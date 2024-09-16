Adanaspor, Sol Bamba'yı andı!

16 Eylül 2024 21:03 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 21:05

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Adanaspor, evinde Ankara Keçiörengücü’nü misafir etti. Adanasporlu futbolcular ısınmaya geçtiğimiz günlerde vefat eden teknik direktörü Soulemane Bamba’nın fotoğrafının yer aldığı "Kalbimizdesin" yazılı siyah tişört ile çıktı.

30 Ağustos günü rahatsızlık geçirerek fenalaşan Adanaspor​ Teknik Direkötörü Soulemane Bamba, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Adanaspor Kulübü, vefat​ eden teknik direktörünü unutmadı. Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü maçının ısınmasına Adanasporlu futbolcular, Soulemane Bamba’nın fotoğrafının yer aldığı 'Kalbimizdesin" yazılı siyah tişört ile çıktı. İlgili Haberler Galatasaray'da karaborsa bilet iddiaları ortalığı karıştırdı! 'Dursun Özbek benim için yok hükmünde'