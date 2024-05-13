Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Di Maria hakkında transfer açıklaması
Adı Beşiktaş ile anılan Arjantinli yılız Angel Di Maria'nın geleceği hakkında Portekiz ekibinden açıklama geldi.
Portekiz Premier Ligi'nde şimpiyonluğunu ilan eden Sporting Lizbon'un ardından ikinci sırada bulunan Benfica, 33. hafta maçında Aoruca'yı evinde 5-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Benfica Teknik Direktör Roger Schmidt, adı Beşiktaş ile anılan tecrübeli yıldızı Angel Di Maria'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Schmidt, "Di Maria'nın Luz Stadı'ndaki son maçı mıydı?" sorusu üzerine, "Kalacağına dair hâlâ umut var, henüz kararını verdiğini düşünmüyorum. Di Maria'yı çok takdir ediyorum. Harika bir kariyeri var ve hala çok iyi durumda" ifadelerini kullandı
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Di Maria ile bir sezon daha çalışmanın harika olacağını belirten Schimdt, "Hala iyi durumda. Üst düzey. Ne olacağını göreceğiz.
Geçtiğimiz yaz Juventus'tan Benfica'ya transfer olan Angel Di Maria, Portekiz takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz aylarda çıkan haberlerde Arjantinli futbolcunun 1 yıllık opsiyonu kullanmayacağı ileri sürülmüştü.
Adı Beşiktaş'la da ciddi şekilde anılan Di Maria, bu sezon Benfica formasıyla 48 maça çıktı ve 17 gol, 15 asistlik performansla takımına büyük katkı sundu.