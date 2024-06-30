Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı'dan veda paylaşımı

30 Haziran 2024 13:45 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 13:49

EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla mücadele eden yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı’nın Fransız kulübü Lille ile olan sözleşmesi sona erdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yusuf, kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı.

LİLLE'E VEDA ETTİ

27 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda, hikayenin sonu gelse de kulübün sonsuza kadar kalbinde kalacağını, yaşadığı anıları asla unutmayacağını ve bu formayı giymenin kendisi için onur olduğunu ifade etti.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İLGİLENİYORDU

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

İki Süper Lig devinin de milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve teklif sunduğu iddia edilmişti.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2019-2020 sezonunda Trabzonspor’dan Ligue 1 ekibi Lille’e transfer olan Yusuf, burada geçirdiği 5 sezonda 1 kez lig şampiyonluğu da yaşadı. Fransız kulübünde 134 maça çıkan Yazıcı, 29 kez gol sevinci yaşadı.