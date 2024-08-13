Adolfo Gaich, Antalyaspor'a 1 yıllığına kiralandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 18:15 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 18:17
Antalyaspor, 25 yaşındaki golcü futbolcu Adolfo Gaich'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig takımı Antalyaspor, 25 yaşındaki Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich'i kiralık olarak takıma dahil ettiğini açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Adolfo Julian Gaich" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Antalyaspor'umuz, Arjantinli golcü Adolfo Gaich ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: tgrthaber.com