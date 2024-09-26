Ajax - Beşiktaş maçı canlı anlatım

26 Eylül 2024 22:01 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 22:47

UEFA Avrupa Ligi sahnesine temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda deplasmanında çıkıyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Beşiktaş​, UEFA Avrupa Ligi​'nde Ajax​ deplasmanında sahaya çıkıyor.

DAKİKA SKOR

1'▶️Maç başladı

16'🚫 Gotds'un şutunu Mert Günok​ kurtardı.

21'🌕 Fitz-Jim sarı kart gördü.

AJAX 1-0 ÖNE GEÇTİ

31'⚽Taylor'un sağ çizgiden yerden açtığı ortada savunmadan seken topa Fitz-Jim'in şutunda top filelerle buluştu. Ajax 1-0 önde.

36'🚫 Al-Musrati'nin 30 metreden çektiği şut üstten auta gitti.

45'🌕Mustafa Hekimoğlu sarı kart gördü.

45'⏹ İlk yarı sona erdi.

MUSTAFA HEKİMOĞLU SÜRPRİZİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Ajax maçının ilk 11'inde 17 yaşındaki oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu tercih ederek sürpriz yaptı.

Hollandalı teknik adam, bu sezon tüm müsabakalarda ileri uçta görev verdiği Immobile'yi ilk kez yedeğe çekti. Van Bronckhorst, İtalyan santrforun yerine 17 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürdü.

AHMETCAN KAPLAN VE WEGHORST YEDEK

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, ilk 11'de Ahmetcan Kaplan ile Wout Weghorst'u tercih etmedi.

2022-2023 sezonu başında Hollanda ekibine transfer olan milli oyuncu Ahmetcan Kaplan ve 2022-2023'ün ilk yarısında Beşiktaş'ta forma giyen Weghorst, yedekler arasında yer aldı.

GECENİN SONUÇLARI

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanan maç sonuçları şu şekilde:

Fenerbahçe 2-1 Union SG

Malmö 0-2 Rangers

Braga 0-1 Maccabi Tel Aviv

E. Frankfurt 0-0 Viktoria Plzen

Steaua Bükreş 2-1 Rigas Skola

Lyon 0-0 Olympiacos

Roma 1-0 Athletic Bilbao

Tottenham 0-0 Qarabag

Ajax 1-0 Beşiktaş

İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Onana, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu