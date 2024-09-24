Ajax - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

24 Eylül 2024 11:20 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 11:21

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Zorlu mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 26 Eylül Perşembe günü Johan Cruijff Arena’da Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele edecek.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇINA İNGİLİZ HAKEM

TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks düdük çalacak.

Brooks’un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tim Robinson olacak.

Beşiktaş - Ajax maçında VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da da Peter Bankes oturacak.