Al Hilal taraftarlarından Messi tezahüratı! Ronaldo'nun tepkisi gündem oldu

02 Kasım 2024 02:56 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 03:01

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Hilal ile Al Nassr arasında oynanan maçta Al Hilal taraftarları "Messi" diye tezahürat yapınca, Ronaldo da tepki niteliğinde başparmağını kaldırdı.

Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Nassr, sahasında Al Hilal'i ağırladı. Çekişmeli geçen maçta Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, henüz 1. dakikada Talisca ile golü buldu. Al Hilal ise beraberlik golünü Milinkovic Savic ile 77. dakikada kaydetti. TARAFTARLARDAN "MESSİ" TEZAHÜRATLARI Maçta yaşanan en ilginç an ise Al Hilal taraftarlarının tribünlerden Ronaldo'ya karşı "Messi" tezahüratları yapmaları oldu. Cristiano Ronaldo ise bu tezahüratlara baş parmağını kaldırarak tepki verdi. İlgili Haberler Osimhen'in rövaşatası kaç metre? Ronaldo'nun rekoruna çok yakın Barcelonalı Yamal'dan 'Ronaldo' hareketi! Real Madrid tribünlerini 'Calma' sevinci ile çıldırttı