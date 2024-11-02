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Al Hilal taraftarlarından Messi tezahüratı! Ronaldo'nun tepkisi gündem oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
02 Kasım 2024 02:56 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 03:01
Al Hilal taraftarlarından Messi tezahüratı! Ronaldo&#039;nun tepkisi gündem oldu

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Hilal ile Al Nassr arasında oynanan maçta Al Hilal taraftarları "Messi" diye tezahürat yapınca, Ronaldo da tepki niteliğinde başparmağını kaldırdı.

Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Nassr, sahasında Al Hilal'i ağırladı. Çekişmeli geçen maçta Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, henüz 1. dakikada Talisca ile golü buldu.

Al Hilal taraftarlarından Messi tezahüratı! Ronaldo'nun tepkisi gündem oldu - 1. Resim

Al Hilal ise beraberlik golünü Milinkovic Savic ile 77. dakikada kaydetti.

TARAFTARLARDAN "MESSİ" TEZAHÜRATLARI

Maçta yaşanan en ilginç an ise Al Hilal taraftarlarının tribünlerden Ronaldo'ya karşı "Messi" tezahüratları yapmaları oldu.

Al Hilal taraftarlarından Messi tezahüratı! Ronaldo'nun tepkisi gündem oldu - 2. Resim

Cristiano Ronaldo ise bu tezahüratlara baş parmağını kaldırarak tepki verdi.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr

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