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Al-Nassr'ın 'En-Nesyri' teklifi ortaya çıktı: Fenerbahçe rekor ücreti reddetmiş

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Sabah
20 Kasım 2024 08:51 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 08:57
Al-Nassr&#039;ın &#039;En-Nesyri&#039; teklifi ortaya çıktı: Fenerbahçe rekor ücreti reddetmiş

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için devreye giren Suudi kulübü Al-Nassr'ın astronomik bir teklifi ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin ret yanıtı verdiği o teklifin detayları...

Ara transfer​ dönemi için tranfser çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe​, eski Beşiktaşlı Talisca'yı kadrosunakatmak için bir süredir Al-Nassr​'la temas halindeydi.  Görüşmeler sürerken Suudi Arabistan ekibi, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız Anderson Talisca​ için yaptığı teklife Youssef En-Neysri'yi takas isteyerek karşılık vermişti. Bu teklifin detayları ortaya çıktı.

Al-Nassr'ın 'En-Nesyri' teklifi ortaya çıktı: Fenerbahçe rekor ücreti reddetmiş - 1. Resim
Anderson Talisca

30 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Sabah'ın haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Al-Nassr, Youssef En-Nesyri​ Fenerbahçe'ye 30 milyon euroyu bulan bir teklif sundu. Ancak Fenerbahçe ilk görüşmede bu teklifi reddetti. İki ekibin yöneticilerinin görüşmelerini sürdürdüğü, Fenerbahçe'nin bir golcü arayışına girmemek adına En-Neysri'yi kadrosunda tutmaya kararlı olduğu ifade edildi.

Al-Nassr'ın 'En-Nesyri' teklifi ortaya çıktı: Fenerbahçe rekor ücreti reddetmiş - 2. Resim

FORMU YÜKSELDİ, TALİPLERİ ARTTI

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon euroya kadrosuna kattığı 27 yaşındaki golcü son dönemde form grafiğini yükseltmeye başlamıştı. En-Nesyri, Fas Milli Takımı'nda da son 3 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken, birçok kulübün transfer listesine adını yazdırmıştı.

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Kaynak: Sabah
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