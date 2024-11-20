Al-Nassr'ın 'En-Nesyri' teklifi ortaya çıktı: Fenerbahçe rekor ücreti reddetmiş

20 Kasım 2024 08:51 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 08:57

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için devreye giren Suudi kulübü Al-Nassr'ın astronomik bir teklifi ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin ret yanıtı verdiği o teklifin detayları...

Ara transfer​ dönemi için tranfser çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe​, eski Beşiktaşlı Talisca'yı kadrosunakatmak için bir süredir Al-Nassr​'la temas halindeydi. Görüşmeler sürerken Suudi Arabistan ekibi, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız Anderson Talisca​ için yaptığı teklife Youssef En-Neysri'yi takas isteyerek karşılık vermişti. Bu teklifin detayları ortaya çıktı. Anderson Talisca

30 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Sabah'ın haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Al-Nassr, Youssef En-Nesyri​ Fenerbahçe'ye 30 milyon euroyu bulan bir teklif sundu. Ancak Fenerbahçe ilk görüşmede bu teklifi reddetti. İki ekibin yöneticilerinin görüşmelerini sürdürdüğü, Fenerbahçe'nin bir golcü arayışına girmemek adına En-Neysri'yi kadrosunda tutmaya kararlı olduğu ifade edildi.

FORMU YÜKSELDİ, TALİPLERİ ARTTI

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon euroya kadrosuna kattığı 27 yaşındaki golcü son dönemde form grafiğini yükseltmeye başlamıştı. En-Nesyri, Fas Milli Takımı'nda da son 3 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken, birçok kulübün transfer listesine adını yazdırmıştı.