Alanyaspor'da Galatasaray hazırlıkları sona erdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ekim 2024 21:42 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 21:33
Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray'a konuk olacak Alanyaspor'da hazırlıklar sona erdi.
Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Antrenman, iki grup halinde top kapma organizasyonlarının ardından taktik çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: tgrthaber.com