Alex de Souza Antalyaspor'dan ayrılıyor mu?

20 Ekim 2024 14:42 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 14:44

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Antalyaspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Alex de Souza'nın ayrılacağı iddiaları üzerine basın Sözcüsü Fatih Gürcü, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte tüm detaylar...

Süper Lig​'in 9. hafta mücadelesinde Galatasaray​'a 3-0 kaybeden Antalyaspor​, üst üste 3. yenilgisini aldı. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'a kaybeden Akdeniz ekibinde tribünlerden Alex de Souza​ için istifa sesleri yükseldi.

TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Geçtiğimiz haftalarda Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Aziz Çetin'in de istifasını isteyen Kırmızı-Beyazlı taraftar, Galatasaray mücadelesinde de Çetin'in yanı sıra yönetim ve Alex de Souza için de benzer çağrıda bulundu.

Karşılaşmanın ardından Alex de Souza'nın yardımcısı Mehmet Aurelio, yapılan protestonun haklı olduğunu ifade ederken, kendilerinin hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi.

"AYRILIK GÜNDEMDE YOK"

İstifa protestolarının ardından Antalyaspor cephesinden de ilk açıklama geldi. Maçın ardından bir sohbet odasına katılan Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, Alex de Souza ile yolların ayrılması gibi bir planlama olmadığını söyledi.



Alex de Souza'nın da durumdan mutlu olmadığını söyleyen Gürcü, "Alex ile ayrılık kararı yok. Böyle bir tasarruf yok" sözlerine yer verdi.

LİGDE 14. SIRADA

Antalyaspor bu sezon ligde çıktığı 9 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 8 puan topladı ve 14. sırada yer aldı.