Alex de Souza imzayı atıyor! Geliş saati belli oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 May 2024 06:43 - Güncelleme : 28 May 2024 07:12
Gelecek sezon Süper Lig ekibi Antalyaspor’da teknik direktörlük görevi yürütecek olan Alex de Souza bu akşam Antalya’da olacak.
Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Antalyaspor’da yeni sezon hazırlıkları hızlı başladı.
Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Alex de Souza ile prensipte anlaştıklarını duyurmuştu.
BU AKŞAM ANTALYA'DA
Antalyaspor’un 2024-2025 sezonunda teknik direktörlük görevini yürütecek olan Alex de Souza’nın bu akşam saat 21.30'da Antalya’da olacağı bilgisi paylaşıldı.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Brezilyalı teknik direktör ile 2 yıllık anlaşma yapılacak. Alex'in 29 Mayıs Çarşamba günü kırmızı-beyazlı kulüp ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Alex de Souza’nın Antalyaspor’da yardımcılığını ise eski takım arkadaşı Mehmet Aurelio yapacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı