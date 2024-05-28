Alex de Souza imzayı atıyor! Geliş saati belli oldu

28 May 2024 06:43 - Güncelleme : 28 May 2024 07:12

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Antalyaspor’da yeni sezon hazırlıkları hızlı başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Alex de Souza ile prensipte anlaştıklarını duyurmuştu.

BU AKŞAM ANTALYA'DA

Antalyaspor’un 2024-2025 sezonunda teknik direktörlük görevini yürütecek olan Alex de Souza’nın bu akşam saat 21.30'da Antalya’da olacağı bilgisi paylaşıldı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Brezilyalı teknik direktör ile 2 yıllık anlaşma yapılacak. Alex'in 29 Mayıs Çarşamba günü kırmızı-beyazlı kulüp ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Alex de Souza’nın Antalyaspor’da yardımcılığını ise eski takım arkadaşı Mehmet Aurelio yapacak.