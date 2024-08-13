Alex de Souza'dan Fenerbahçeli iki yıldıza kanca!

13 Ağustos 2024 16:42 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 16:51

Yeni sezon öncesi Türkiye'ye Antalyaspor'un teknik direktörü olarak dönen Alex de Souza, eski takımından transfer talebinde bulundu.

ALEX DE SOUZA'DAN MİHA ZAJC VE MİGUEL CRESPO'YA KANCA

Ajansspor'un aktardığı habere göre; Alex de Souza, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun transferini istiyor.

Haberde Antalyaspor'un iki futbolcu için de temaslarını sürdürdüğü ancak Miguel Crespo'nun imzaya daha yakın olduğu aktarıldı.

CRESPO İMZAYA DAHA YAKIN

Portekizli futbolcunun Anadolu'da forma giymeye soğuk bakmaması ve maliyetinin daha düşük olması sebebiyle transferin daha olası olduğunun altı çizildi.

SÖZLEŞMELERİ UZATILMIŞTI

Fenerbahçe 2023'te her iki futbolcuyla da yeni sözleşme imzalamış, Miguel Crespo'nun mukavelesini 2 yıl, Miha Zajc'ın kontratını ise 3 yıl daha uzatmıştı.