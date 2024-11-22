Alex de Souza'dan Galatasaray sözleri için yalanlama

22 Kasım 2024 13:16 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 13:17

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, canlı yayında Galatasaray ve Okan Buruk ile ilgili sarf ettiği sözlere açıklık getirdi.

Antalyaspor​'a teknik direktörlük yapan Fenerbahçe​'nin efsane futbolcusu Alex de Souza​, canlı yayında Galatasaray​ ve Okan Buruk​ ile ilgili yaptığı açıklamaların sarı-lacivertli taraftarlarca tepki görmesinin ardından yeni bir açıklama daha yaptı.

"SORUN TERCÜMEDE" DEDİ

Brezilyalı futbol adamı, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, tercümenin iyi olmadığını söyledi, bu yüzden açıklama yapma gereği hissettiğini belirterek "Kendi dilimde ne söylediğim de kayıtlı olduğu için benim içim çok rahat" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının aslını yazıya döken Alex, "Sadece Galatasaray'da değil diğer takımlarda yaptıkları da Türkiye'de biliniyor. Biraz önce Zico ve Fenerbahçe hakkında söylediğim gibi O da Galatasaraydaki çok kuvvetli yapının bir parçası. İyi ve kuvvetli oyuncuları var. Ülkedeki diğer takımların yakalamaya çalıştıkları bir takım. Bir süredir süregelen gerçekten iyi işler yaptı. Söylediklerimin doğru tercümesi bu şekilde. Üzgünüm ama kontrolüm dışında olan bir şey bu" dedi.

ALEX'İN SÖZLERİ NASIL ÇEVRİLDİ?

Alex de Souza'nın sözleri canlı yayında Galatasaray ile ilgili sözleri "Okan Buruk'u ve Galatasaray'daki başarılarını takip ediyorum. Sadece oradaki değil, oradan önce çalıştığı takımlarda da kendisini takip ediyordum. Okan Hoca'nın iyi bir geçmişi, Galatasaray'ın da iyi bir tarihi var. Bütün ülke onların başarılarını destekliyor." diye çevrilmişti

Fenerbahçeli taraftarlar da Alex'in bu sözleri sonrası Brezilyalı efsanelerine tepki göstermişti.