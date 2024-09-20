Alex Ferguson içindeki futbol özlemini açıkladı!

20 Eylül 2024 20:45 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 20:49

İngiliz devi Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğü özlediğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig takımı Manchester United​'la birbirinden özel başarılara imza atan İskoç teknik adam Sir Alex Ferguson, emeklilik​ kararı aldıktan sonra ara sıra teknik direktörlüğü özlediğini açıkladı.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ ÖZLÜYORUM"

BBC'de katıldığı bir yayında emeklilik dönemini değerlendiren Ferguson, "11 yıldır emekliyim, dolayısıyla uyum sağlamanın bir yolunu buluyorsunuz. Evet, bazen teknik direktörlüğü özlüyorum." dedi.

Ferguson sözlerine şu sözlerle devam ederek, "Sanırım emekli olduktan sonraki ilk yıl Avrupa'da maçlara gidiyordum. Eşime 'İşte özlediğim şey bu' dedim. Büyük maçlar, Avrupa maçları. Bu yüzden Avrupa'daki finallerin çoğuna gittim çünkü ilişki kurabileceğim, her gün yapmak isteyeceğim bir şey buldum. Bunlar Manchester United'ın içinde olması gereken büyük olaylar." bitirdi.