Alex Telles, Cristiano Ronaldo'yu yorumladı! 'Her türlü güce sahip'

16 Eylül 2024 17:54 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 18:39

Süper Lig takımı Galatasaray'da bir dönem forma giyen Alex Telles, Al-Nassr'dan ayrıldıktan sonra Botafogo'ya imza atmıştı. Brezilyalı futbolcu, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

Suudi Arabistan takımı Al-Nassr​'a veda ettikten sonra Brezilya​ kulübü Botafogo'ya transfer olan Alex Telles, Arabistan'a transfer süreci ve süperstar Cristiano Ronaldo​ ile ilgili açıklamalar yaptı.

"ELİNİZDEN GELENİ YAPMANIZ GEREKİYOR"

Brezilyalı sol bek Alex Telles yaptığı açıklamada, "Al-Nassr ile görüşürken Cristiano Ronaldo beni aradı. Bana 'buraya gel ve buranın keyfini çıkar. Ülke futbol olarak gelişiyor' dedi. Eğer Ronaldo sizi bir yere davet ediyorsa oraya gittiğinizde elinizden geleni yapmanız gerekiyor." dedi.

'HER TÜRLÜ GÜCE SAHİP'

"Luis Castro'nun Al-Nassr Teknik Direktörü olmasında Ronaldo'nun etkisi oldu mu?" sorusuna cevap veren Telles, "Ronaldo, imajı ve başarılarından dolayı her türlü güce sahip. Her yerde en iyi olanı görmek istiyor." ifadelerini kullandı.