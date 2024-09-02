Alex Telles geri dönüyor! Brezilyalı yıldıza Süper Lig'den teklif yağıyor

02 Eylül 2024 14:32 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 14:34

Ruslar Türk yıldızlar için gözünü kararttı: Kerem Aktürkoğlu olmadı, hedefte Cengiz Ünder var!

Ruslar Türk yıldızlar için gözünü kararttı: Kerem Aktürkoğlu olmadı, hedefte Cengiz Ünder var!

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Alex Telles'in takımından ayrılacağı öne sürüldü.

'SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ' İDDİASI!

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan haberde Al-Nassr'ın tecrübeli sol bekin sözleşmesini feshettiği ve Telles'in şu anda serbest oyuncu statüsünde olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER ALDI

Haberde, Alex Telles'in Türkiye ile birlikte birçok takımdan teklif aldığı ancak henüz geleceğiyle ilgili net bir karar vermediği iddia edildi.

Telles'in Porto'ya dönme ihtimalinin şu anda çok düşük olduğu belirtildi.

GALATASARAY İHTİMALİ TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Telles, Türkiye'de Galatasaray forması giymişti. Yıldız bol bekin sarı-kırmızılı takıma dönebileceği de öne sürülürken taraftarlar bu ihtimalin oluşmasının ardından sosyal medyada Alex Telles'e Galatasaray'a gelmesi için çağrıda bulundu.

AYRILIK HENÜZ RESMİLEŞMEDİ

Al-Nassr, henüz Alex Telles'le ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Telles, geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Al-Nassr'a imza atmış ve forma giydiği 38 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetmişti.

ALEX TELLES KİMDİR?

2014 yılında Gremio'dan Galatasaray'a transfer olan Alex Telles, 1,5 yıl sarı-kırmızılı takımda forma giydikten sonra etkileyici bir performans sergileyip Inter'e kiralandı. Brezilyalı sol bek Inter'den döndükten sonra ise 2016 yılında Porto'ya transfer oldu.

Porto'dan sonra Manchester United ve Sevilla formaları giyen Telles, 2023 yazında ise Al Nassr'a imza attı.