Alexander Sörloth, Atletico Madrid ile 4 yıllık anlaşmaya imza attı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 19:09 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 19:15
La Liga ekibi Atletico Madrid, Villarreal'in Norveçli forveti Alexander Sörloth'u kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından açıkladı.
Atletico Madrid, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Villarreal'in Norveçli santrforu Alexander Sörloth'u transfer etti.
Diego Simeone'nin isteği doğrultusunda hareket eden Atletico Madrid, bu transferi gerçekleştirmek için Villarreal kulübüne 30 milyon euro bonservis ödeyecek.
Öte yandan gerçekleştirilen transferde 5 milyon euroluk bonus maddesinin yer aldığı aktarıldı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADILAR
Atletico Madrid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Norveçli golcünün transferini açıkladı.
İşte o paylaşım:
4 YILLIK KONTRAT
İspanyol kulübü yaptığı açıklamada Sörloth ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirdi. 28 yaşındaki golcü futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği de kaydedildi.
SEZON KARNESİ
Sörloth geçen sezon 41 maça çıkarken 26 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: tgrthaber.com