Alexander Sörloth, Atletico Madrid ile 4 yıllık anlaşmaya imza attı!

03 Ağustos 2024 19:09 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 19:15

Atletico Madrid, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Villarreal'in Norveçli santrforu Alexander Sörloth'u transfer etti.

Diego Simeone'nin isteği doğrultusunda hareket eden Atletico Madrid, bu transferi gerçekleştirmek için Villarreal kulübüne 30 milyon euro bonservis ödeyecek.

Öte yandan gerçekleştirilen transferde 5 milyon euroluk bonus maddesinin yer aldığı aktarıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADILAR

Atletico Madrid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Norveçli golcünün transferini açıkladı.

İşte o paylaşım:

4 YILLIK KONTRAT

İspanyol kulübü yaptığı açıklamada Sörloth ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirdi. 28 yaşındaki golcü futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği de kaydedildi.

SEZON KARNESİ

Sörloth geçen sezon 41 maça çıkarken 26 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.