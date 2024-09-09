Alexandru Cicaldau'nun yeni takımı belli oldu! Mehmet Topal'ın yanına gidiyor

09 Eylül 2024 14:59 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 15:09

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonun başında Romanya'dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau, ülkesine dönüyor. Romanyalı orta saha, Mehmet Topal’ın çalıştırdığı Petrolul Ploieşti’ye transfer oluyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanıyor.

2021-2022 sezonunun başında Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Alexandru Cicaldau, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

ROMANYA EKİBİNE KİRALANDI

Son iki sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren Cicaldau, Romanya 1. Ligi’nde mücadele eden Petrolul Ploieşti ile bir yıllık kiralık olarak anlaştı.

27 yaşındaki futbolcunun bugün Romanya'da olacağı ifade edildi.

MAAŞINI GALATASARAY ÖDEYECEK!

Spor Arena'nın Romanya basınına dayandırdığı habere göre; Petrolul Ploieşti, Cicaldau için Galatasaray’a kiralama bedeli ödeyecek.

Oyuncunun maaşını ise Galatasaray’ın ödeyeceği öne sürüldü.

MEHMET TOPAL'IN ÖĞRENCİSİ OLACAK

Cicaldau’nun kiralık olarak transfer olmaya hazırlandığı Petrolul Ploieşti’nin teknik direktörlüğünü eski milli futbolcu Mehmet Topal yapıyor.

Topal’ın ekibi 8 maçın sonunda topladığı 13 puanla ligin 5. sırada yer alıyor.

32 MAÇTA 1 GOL-2 ASİST

Geçen sezonu Konyaspor’da kiralık olarak geçiren Aleksander Cicaldau, yeşil-beyazlı ekiple çıktığı 32 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.