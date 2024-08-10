Alexis Sanchez eski takımı Udinese'ye geri döndü!

10 Ağustos 2024 18:01 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 18:02

İtalyan kulüp Inter ile sözleşmesi sona eren ve Türk kulüpleri ile adı sık sık anılan Şilili golcü Alexis Sanchez, Udinese'ye geri döndü. Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre deneyimli futbolcu, eski takımı Udinese ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

YUVASINA GERİ DÖNDÜ

Alexis Sanchez böylece 13 yıl aranın ardından İtalyan ekibine dönmüş oldu.

Udinese, Şilili yıldızı 2011-12 sezonu başında Barcelona'ya 26 milyon euro karşılığında satmıştı.