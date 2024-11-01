Ali Koç ve Aziz Yıldırım tekrar bir araya geliyor!
Fenerbahçe'nin aktif başkanı Ali Koç ve efsane başkanı Aziz Yıldırım, EuroLeague maçında bir araya geliyor. Fenerbahçe Beko'nun karşılaşacağı Partizan maçını birlikte izleyecekler.
THY EuroLeague'de evinde Partizan ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beko'da Ali Koç ve Aziz Yıldırım gelişmesi yaşandı.
PARTİZAN MAÇINDA BİRLİKTELER
Sarı lacivertlilerin aktif başkanı Ali Koç ve eski başkanı Aziz Yıldırım Ülker Sports Arena'daki Fenerbahçe Beko-Partizan maçını birlikte izleme kararı aldı. Seçim döneminden bu tarafa yan yana gelmeyen ikili Fenerbahçe Beko'nun kritik maçında birliktelik mesajı verecek.
Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de Partizan'ı konuk edeceği mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Öte yandan Aziz Yıldırım'ın cumartesi günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na da katılması bekleniyor.