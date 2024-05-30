Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zeytin dalı!

30 May 2024 22:33 - Güncelleme : 30 May 2024 22:39

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe başkanlığı için yarışan Ali Koç rakibi Aziz Yıldırım için "Kimin seçileceği önemli değil, tek vücut olmak zorundayız. Aziz Bey seçilirse kanımın son damlasına kadar destek vereceğime söz veriyorum. Tabii kendisi de kabul ederse" dediği ifade edildi.