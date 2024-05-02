Ali Koç'tan basın toplantısı kararı: Mehmet Büyükekşi ile ilgili çok sert açıklamalarda bulunacak!

02 May 2024 22:09 - Güncelleme : 02 May 2024 22:14

Bir Süper Lig ekibinden daha TFF'ye destek

Bir Süper Lig ekibinden daha TFF'ye destek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Mali Genel Kurulu'nun Seçimli Genel Kurul olarak düzenlenmesi ile ilgili konuşmak üzere basın toplantısı düzenleyecek.

ALİ KOÇ KONUŞACAK

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç, TFF Mali Genel Kurulu'nun Seçimli Genel Kurul olarak düzenlenmesi gündemi ile ilgili kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla basın toplantısı düzenleyecektir. Toplantı, 3 Mayıs 2024 Cuma günü saat 15.00’te stadımızın 1907 Tribünü’nde yapılacaktır. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

'MİLLİ MESELE' OLARAK LANSE EDİLMESİ KIZDIRDI!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ali Koç, yarın yapacağı basın toplantısında TFF'ye ve Büyükekşi'ye yönelik çok sert açıklamalar yapacak.

Özellikle sportif ve idari bir olayın TFF tarafından saptırılarak “Milli Mesele” olarak lanse edilmesi çok büyük rahatsızlığa neden oldu.