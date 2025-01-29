Ali Palabıyık'tan ortalığı karıştıracak Galatasaray iddiası! Kırmızı gösterdim hakemliğim bitti

29 Ocak 2025 09:34 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:04

Eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray'a neden kırmızı kart gösterilmediğine ilişkin yaptığı açıklamada gündeme oturacak sözler sarf etti. Sarı-Kırmızılı takıma gösterdiği bir kırmızı kart nedeniyle hakemlik kariyerinin bittiğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun FIFA kokartlı eski hakemlerinden Ali Palabıyık, futbol gündemine bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Palabıyık, Galatasaray'a gösterdiği bir kırmızı kartın hakemlik kariyerine mal olduğunu belirtirken, sarı-kırmızılı takımın son dönemde kırmızı kat görmemesine ilişkin de ilginç bir tespitte bulundu.

"KABAK BİR HAKEMİN BAŞINA PATLAYACAK"

HT Spor'da geçtiğimiz hafta sonu oynanan Galatasaray-Konyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumlayan Palabıyık, Galatasaray'ın uzun süredir kırmızı kart görmemesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray şu an çok diken üstünde. Uzun zamandır kırmızı kart görmedi ve bundan dolayı da rakibi Fenerbahçe her hafta müsabaka öncesi veya sonrası bir açıklamayla bunu dile getiriyor. Kabak bir hakemin başına patlayacak" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A NEDEN KIRMIZI KART GÖSTERİLMİYOR?

Palabıyık açıklamasının devamında, "Olan hakeme de olacak benim gibi. En son ben gösterdiğim için söylüyorum. Ben gösterdim, hakemliğim bitti. Şimdi arkadaşlar da ondan dolayı mı göstermiyor, bilmiyorum. Ama çok bariz olanları göstersinler artık" dedi.

Program sunucusunun hangi maçı kastettiğine yönelik Galatasaray-Alanya maçını kastettiği yönündeki sorusuna, Palabıyık "Evet, Alanya maçı" yanıtını verdi.

GALATASARAY - ALANYASYPOR MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın şampiyon olarak tamamladığı 2022-2023 sezonunun ilk yarısında oynanan ve 2-2 biten Galatasaray-Alanyaspyor maçında, sarı-kırmızılı takım iki kırmızı kart görmüştü.

Hakem Ali Palabıyık Sacha Boey'e, karşılaşmanın 31. dakikasında Candeias ile girdiği ikili mücadele sonrasında direkt olarak kırmızı kart göstermişti.

Abdülkerim Bardakcı da 90+4. dakikada rakibinin bileğine tabanla bastığı için oyundan atılan bir diğer isim olmuştu.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Ali Palabıyık'ın sözleri sosyal medyada Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında büyük tartışmalar neden oldu. Her iki kulüpten ise bu sözlere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.