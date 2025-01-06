Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Flaş açıklama geldi

06 Ocak 2025 14:28 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:34

Fenerbahçe'de devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edilen Allan Saint-Maximin'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi

Dusan Tadic'ten kendisi ıslıklayan taraftara cevap: Negatif enerji oluyor!

Dusan Tadic'ten kendisi ıslıklayan taraftara cevap: Negatif enerji oluyor!

Fenerbahçe​'nin sezon başında Suudi Arabistan​ ekibi Al Ahli​'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin hakkında çıkan takımdan ayrılacağı yönündeki haberlere yanıt geldi.

AYRILIK​ HABERLERİ SAÇMALIK

Saint-Maximin'e yakın bir kaynak, ayrılıkla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ayrılık haberleri saçmalık. Hafif bir ağrısı var. Kısa sürede dönecek" ifadelerini kullandı.

HATAY MAÇINDA KADROYA ALINMAMIŞTI

27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 yendiği son maçta ağrıları nedeniyle maç kadrosuna alınmayınca ayrılık spekülasyonları yoğunluk kazanmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi karşılaşmaya çıkan Allan Saint-Maximin takımına 3 gol ve 4 asistlik katkı sundu.