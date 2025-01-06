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Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Flaş açıklama geldi

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: NTV Spor
06 Ocak 2025 14:28 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:34
Allan Saint-Maximin Fenerbahçe&#039;den ayrılıyor mu? Flaş açıklama geldi

Fenerbahçe'de devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edilen Allan Saint-Maximin'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi

Fenerbahçe​'nin sezon başında Suudi Arabistan​ ekibi Al Ahli​'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin hakkında çıkan takımdan ayrılacağı yönündeki haberlere yanıt geldi.

AYRILIK​ HABERLERİ SAÇMALIK

Saint-Maximin'e yakın bir kaynak, ayrılıkla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ayrılık haberleri saçmalık. Hafif bir ağrısı var. Kısa sürede dönecek" ifadelerini kullandı.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Flaş açıklama geldi - 1. Resim

HATAY MAÇINDA KADROYA ALINMAMIŞTI

27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 yendiği son maçta ağrıları nedeniyle maç kadrosuna alınmayınca ayrılık spekülasyonları yoğunluk kazanmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi karşılaşmaya çıkan Allan Saint-Maximin takımına 3 gol ve 4 asistlik katkı sundu.

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Kaynak: NTV Spor
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