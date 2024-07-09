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Allan Saint-Maximin'den üst üste paylaşımlar: Fenerbahçe için gemileri yaktı!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 14:25 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 14:27
Allan Saint-Maximin&#039;den üst üste paylaşımlar: Fenerbahçe için gemileri yaktı!

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen ve transferde adı Fenerbahçe ile anılan Allan Saint-Maximin, flaş paylaşımları yaptı, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Ahli forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

"ENGEL NE KADAR BÜYÜKSE, O ENGELİ AŞMAK DA O KADAR ŞEREFLİDİR"

Fransız futbolcu paylaşımında, "Engel ne kadar büyükse, o engeli aşmak da o kadar şereflidir" ifadelerini kullandı.

Allan Saint-Maximin'den üst üste paylaşımlar: Fenerbahçe için gemileri yaktı! - 1. Resim

"GERİ DÖNDÜĞÜME ÇOK MUTLUYUM"

Antrenmanlara geri dönen ve bir paylaşım daha yapan Saint-Maximin, "Bu oyunu çok seviyorum. Geri döndüğüme çok mutluyum, gelin tarihi birlikte düzeltelim" şeklinde konuştu.

Maximin'in bu paylaşımları kısa süre içinde gündem oldu.

Allan Saint-Maximin'den üst üste paylaşımlar: Fenerbahçe için gemileri yaktı! - 2. Resim

'SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK' İDDİASI

BBC Arabic'te yer alan haberde, 27 yaşındaki yıldız futbolcu sağlık kontrolünden geçmek için Türkiye'ye gitmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Sarı-lacivertli yönetimin başarılı futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek istediği, opsiyon için önerdiği ücretin ise 15 milyon euro olduğu iddia edildi.

Allan Saint-Maximin'den üst üste paylaşımlar: Fenerbahçe için gemileri yaktı! - 3. Resim

ÜCRETİNDE İNDİRİME GİTTİ

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuya yıllık 4.5 milyon euro teklif ettiği, kalanını da Al-Ahli ödeyeceği ifade edildi.

Suudi ekibinden yıllık 10.5 milyon Euro kazanan Allan Saint-Maximin'in ise yıllık 7 milyon euroya kadar indiği kaydedildi.

31 MAÇTA 4 GOL-10 ASİST

30 Temmuz 2023'te İngiliz ekibi Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon euro karşılığında transfer olan Fransız futbolcu, 2023-2024 sezonunda forma giydiği 31 maçta 4 gol ve 10 asist kaydetti.

Allan Saint-Maximin'den üst üste paylaşımlar: Fenerbahçe için gemileri yaktı! - 4. Resim

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Suudi ekibinin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Allan Saint-Maximin'in sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro civarında gösteriliyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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