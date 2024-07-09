Allan Saint-Maximin'den üst üste paylaşımlar: Fenerbahçe için gemileri yaktı!

09 Temmuz 2024 14:25 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 14:27

Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Ahli forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

"ENGEL NE KADAR BÜYÜKSE, O ENGELİ AŞMAK DA O KADAR ŞEREFLİDİR"

Fransız futbolcu paylaşımında, "Engel ne kadar büyükse, o engeli aşmak da o kadar şereflidir" ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNDÜĞÜME ÇOK MUTLUYUM"

Antrenmanlara geri dönen ve bir paylaşım daha yapan Saint-Maximin, "Bu oyunu çok seviyorum. Geri döndüğüme çok mutluyum, gelin tarihi birlikte düzeltelim" şeklinde konuştu.

Maximin'in bu paylaşımları kısa süre içinde gündem oldu.

'SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK' İDDİASI

BBC Arabic'te yer alan haberde, 27 yaşındaki yıldız futbolcu sağlık kontrolünden geçmek için Türkiye'ye gitmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Sarı-lacivertli yönetimin başarılı futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek istediği, opsiyon için önerdiği ücretin ise 15 milyon euro olduğu iddia edildi.

ÜCRETİNDE İNDİRİME GİTTİ

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuya yıllık 4.5 milyon euro teklif ettiği, kalanını da Al-Ahli ödeyeceği ifade edildi.

Suudi ekibinden yıllık 10.5 milyon Euro kazanan Allan Saint-Maximin'in ise yıllık 7 milyon euroya kadar indiği kaydedildi.

31 MAÇTA 4 GOL-10 ASİST

30 Temmuz 2023'te İngiliz ekibi Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon euro karşılığında transfer olan Fransız futbolcu, 2023-2024 sezonunda forma giydiği 31 maçta 4 gol ve 10 asist kaydetti.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Suudi ekibinin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Allan Saint-Maximin'in sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro civarında gösteriliyor.