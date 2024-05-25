Almanlar kesenin ağzını açtı: Barış Alper Yılmaz için rekor teklif!

25 May 2024 18:21 - Güncelleme : 25 May 2024 18:34

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın talipleri her geçen gün artıyor. EURO 2024'te A Milli Takım forması giyecek olan yıldız futbolcuya son olarak Bundeliga'dan sürpriz bir ekip kanca attı.

LEİPZİG'DEN 23 MİLYON EURO TEKLİF!

Bundesliga ekibi Leipzig, Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Alman ekibi Leipzig, Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için 23 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

REKOR KIRACAK!

Transferin bu bedelle gerçekleşmesi halinde Barış Alper Yılmaz yurt dışına transfer olan yerli futbolcular arasında en yüksek bonservis ödenmiş olan isim olarak tarihe geçecek.

54 MAÇTA 7 GOL-12 ASİST

Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla 54 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 12 de asist yaptı.

Milli futbolcu özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Barış Alper'in EURO 2024'te A Milli Takım'ın en önemli kozlarından olması bekleniyor.