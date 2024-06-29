Almanya-Danimarka maçı yarıda kaldı! Yağmur sebebiyle iki takım soyunma odasına gitti
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Haziran 2024 22:45 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 23:26
EURO 2024'te son 16 turu karşılaşmasında ev sahibi Almanya ve rakibi Danimarka 36. dakikada hava yağışı sebebiyle hakem kararıyla soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra hava yağışı durdu ve hakem Michael Oliver takımları tekrar sahaya çağırarak maçı kaldığı yerden başlattı.
EURO 2024 son 16 turu karşılaşması Almanya-Danimarka maçı hava şartları sebebiyle yarıda kaldı.
İki takımda soyunma odasına gitti.
Müsabaka 36. dakikada hava yağışı sebebiyle hakem Michael Oliver tarafından durduruldu. İki takımda sahayı terk ederek soyunma odasına yöneldi.
Karşılaşmadan görüntüler:
KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİLER
Dolu ve sağanak yağışı her geçen dakika şiddetini artırırken Danimarka taraftarları krizi fırsata çevirerek stadyum çatısından akan suların altında eğlendi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
25 DAKİKA ARA VERİLDİ
Yaklaşık 25 dakika sonra hava yağışı durdu ve hakem Michael Oliver takımları tekrar sahaya çağırarak maçı kaldığı yerden başlattı.
Kaynak: tgrthaber.com