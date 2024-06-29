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Almanya-Danimarka maçı yarıda kaldı! Yağmur sebebiyle iki takım soyunma odasına gitti

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Haziran 2024 22:45 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 23:26

EURO 2024'te son 16 turu karşılaşmasında ev sahibi Almanya ve rakibi Danimarka 36. dakikada hava yağışı sebebiyle hakem kararıyla soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra hava yağışı durdu ve hakem Michael Oliver takımları tekrar sahaya çağırarak maçı kaldığı yerden başlattı.

EURO 2024 son 16 turu karşılaşması Almanya-Danimarka maçı hava şartları sebebiyle yarıda kaldı.

Almanya-Danimarka maçı yarıda kaldı! - 1. Resim

İki takımda soyunma odasına gitti.

Müsabaka 36. dakikada hava yağışı sebebiyle hakem Michael Oliver tarafından durduruldu. İki takımda sahayı terk ederek soyunma odasına yöneldi.

Karşılaşmadan görüntüler:

Almanya-Danimarka maçı yarıda kaldı! - 2. Resim

Almanya-Danimarka maçı yarıda kaldı! - 3. Resim

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİLER 

Dolu ve sağanak yağışı her geçen dakika şiddetini artırırken Danimarka taraftarları krizi fırsata çevirerek stadyum çatısından akan suların altında eğlendi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Almanya-Danimarka maçı yarıda kaldı! - 4. Resim

25 DAKİKA ARA VERİLDİ

Yaklaşık 25 dakika sonra hava yağışı durdu ve hakem Michael Oliver takımları tekrar sahaya çağırarak maçı kaldığı yerden başlattı.

 

 

Kaynak: tgrthaber.com
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