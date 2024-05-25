Almanya Kupası'nda şampiyon Bayer Leverkusen oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 May 2024 23:47 - Güncelleme : 25 May 2024 23:51
Almanya Kupası finalinde Kaiserslautern'i 1-0 yenen Bundesliga kazananı Bayer Leverkusen, şampiyon oldu.
Almanya Kupası finalinde Kaiserslautern'i 1-0 yenen Bayer Leverkusen, şampiyon oldu.
Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Bayer Leverkusen'e kupayı getiren golü 17. dakikada Granit Xhaka attı.
XABİ ALONSO SEZONU ÇİFTE KUPAYLA KAPADI
Bundesliga'da tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Xabi Alonso'nun öğrencileri, sezonu iki kupayla kapadı.
51 maçlık yenilmezlik serisiyle Avrupa rekoru kıran Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi finalinde ise Atalanta'ya 3-0 mağlup olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı