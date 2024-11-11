Alperen Şengün'den double-double performans!
NBA'de heyecan geçtiğimiz gece oynanan maçlarla devam etti. Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta Houston Rockets, Detroit Pistons‘ı mağlup etti.
NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen Milli yıldız Alperen Şengün, Detroit Pistons ile karşı karşıya geldi. Rockets parkeden 101-99 galip ayrılırken Alperen Şengün'ün performansı maça damga vurdu.
YILDIZLAŞTI
Mücadelede 30 dakika süre alan Alperen Şengün, 27 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 1 blok ile takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.
Alperen'e Tari Eason 18 sayı 9 ribaund, Jalen Green 15 sayı ile eşlik etti.
Detroit'te ise Cade Cunningham'ın 26 sayı, 8 ribaund ve 9 asistlik performansı takımına yeterli olmadı.
Houston bu sonuçla 10. maçında 6. galibiyetini aldı, Detroit Pistons ise 7. kez mağlup oldu.