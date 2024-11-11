Alperen Şengün'den double-double performans!

11 Kasım 2024 18:26 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 18:23

NBA'de heyecan geçtiğimiz gece oynanan maçlarla devam etti. Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta Houston Rockets, Detroit Pistons‘ı mağlup etti.

NBA​ takımlarından Houston Rockets​ forması giyen Milli yıldız Alperen Şengün​, Detroit Pistons ile karşı karşıya geldi. Rockets parkeden 101-99 galip ayrılırken Alperen Şengün'ün performansı maça damga vurdu.

YILDIZLAŞTI

Mücadelede 30 dakika süre alan Alperen Şengün, 27 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 1 blok ile takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Alperen'e Tari Eason 18 sayı 9 ribaund, Jalen Green 15 sayı ile eşlik etti.

Detroit'te ise Cade Cunningham'ın 26 sayı, 8 ribaund ve 9 asistlik performansı takımına yeterli olmadı.

Houston bu sonuçla 10. maçında 6. galibiyetini aldı, Detroit Pistons ise 7. kez mağlup oldu.