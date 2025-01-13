Altay Bayındır için maçın hayvanı benzetmesi! Cevabı gecikmedi

13 Ocak 2025 13:31 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 13:36

FA Cup'ta Arsenal'e karşı Manchester United formasıyla kariyer maçı çıkaran Altan Bayındır için müsabaka sonrası, "maçın hayvanı" yorumu geldi. Milli file bekçisi anında cevap verdi.

Altay Bayındır Süper Lig deviyle masaya oturuyor! Bir şartı var

Altay Bayındır Süper Lig deviyle masaya oturuyor! Bir şartı var

İngiltere FA Cup​'ın 3. tur maçında Manchester United​, güçlü rakibi Arsenal​'ı penaltılarla eleyip adını bir üst tura yazdırırken maça damga vuran isim Altay Bayındır oldu. Müthiş kurtarışlara imza atan Altay, İngiliz basını tarafından maçın adamı ilan edildi.

MANU'YU ÜST TURA TAŞIDI

Müsabakanın 61. dakikasından itibaren 10 kişi oynayan Manchester United'da Altay, maçı içinde biri karşı karşıya olmak çok sayıda poziyonu çıkaran seri penaltı atışlarında bir penaltıya izin vermedi. Seri penaltılarda 5'te 5 yapan Manchester United turlayan taraf olurken Altay'ın performansı taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

"MAÇIN HAYVANI İLE TANIŞIN"

ManU forması giyen Rasmus Hojlund da takım arkadaşı Altay Bayındır​ için dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Danimarkalı golcü yaptığı sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Beast kelimesinin Türkçe'de 'hayvan' demek olduğunu öğrendim, bu yüzden sadece bir paylaşım mümkün: Maçın hayvanı ile tanışın" ifadelerini kullanarak Altay'ın soyunma odasında çekilmiş bir pozuna yer verdi.

Altay Bayındır ise Hojlund'a "My hayvan (Benim hayvanım)" cevabını verdi. İkilinin bu mesajları sosyal medyada çok konuşuldu.