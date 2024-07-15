Alvaro Morata adım adım Milan'a doğru!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Temmuz 2024 18:09 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 18:20
EURO 2024'te şampiyon olan İspanya'nın golcü forveti Alvaro Morata, İtalyan takım Milan'ın radarında.
İspanya Milli Takımı ile EURO 2024'te şampiyonluğa ulaşan takım kaptanı Alvaro Morata, Atletico Madrid'ten ayrılık aşamasında.
Oliver Giroud'u MLS'e gönderen Milan, İspanyol forvet Morata ile el sıkıştı.
BONSERVİSİ 13 MİLYON EURO
Milan, Atletico Madrid kulübüne sözleşmedeki 13 milyonluk serbest kalır maddesini aktif ederek bu transferi bitirmeyi amaçlıyor.
Real Madrid formasıyla adını dünya futboluna duyuran Morata, daha sonra ise dev kulüpler olan Chelsea ve Juventus formaları da giydi.
SEZON KARNESİ
Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ile çıktığı 48 maçta 21 gol atıp 4 de asist yapan Morata, EURO 2024'te ise 1 gol ve 1 asistle oynayarak kupayı kaldırdı.
Kaynak: tgrthaber.com