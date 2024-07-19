Alvaro Morata imzayı attı, transfer resmen açıklandı!

19 Temmuz 2024 15:01 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 15:03

İtalyan devi Milan, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de adı anılan dünyaca ünlü İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Konuya ilişkin Milano temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Morata ile imzalanan sözleşmenin 30 Haziran 2028'e kadar olduğu ve 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

7 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Morata, Milan'da 7 numaralı formayı giyecek.

Kariyerinde Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid'de oynayan Alvaro Morata, toplamda 506 maça çıkarken, 172 gol kaydetti.

17 KUPA KAZANDI

İspanyol futbolcunun, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 La Liga, 2 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 Serie A, 3 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası ve 1 FA Cup şampiyonluğu bulunuyor.

EURO 2024'TE ŞAMPİYON OLDU

İspanya Milli Takımı'nda kaptanlık görevini de üstlenen Morata, ülkesinin formasıyla EURO 2024'te şampiyonluk sevinci yaşadı.