Alvaro Morata imzayı attı, transfer resmen açıklandı!
İtalya Serie A ekibi Milan, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Atletico Madrid forması giyen 31 yaşındaki İspanyool golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı.
İtalyan devi Milan, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de adı anılan dünyaca ünlü İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Konuya ilişkin Milano temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Morata ile imzalanan sözleşmenin 30 Haziran 2028'e kadar olduğu ve 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunduğu belirtildi.
7 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Morata, Milan'da 7 numaralı formayı giyecek.
Kariyerinde Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid'de oynayan Alvaro Morata, toplamda 506 maça çıkarken, 172 gol kaydetti.
17 KUPA KAZANDI
İspanyol futbolcunun, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 La Liga, 2 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 Serie A, 3 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası ve 1 FA Cup şampiyonluğu bulunuyor.
EURO 2024'TE ŞAMPİYON OLDU
İspanya Milli Takımı'nda kaptanlık görevini de üstlenen Morata, ülkesinin formasıyla EURO 2024'te şampiyonluk sevinci yaşadı.