Ancelotti, Arda Güler'i neden ilk 11'de oynatmadığını açık açık söyledi: "Geçen sezona göre..."

05 Ekim 2024 03:34 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 03:40

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'i neden ilk 11'de oynatmadığını açıkladı. İtalyan teknik adam, ilk 11'de yer bulmanın kolay olmadığını söyleyerek, Arda'nın geçen sezonki durumunu hatırlattı.

Milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid'de 11'de kendine pek yer bulamıyor. Bu da hem Real Madrid taraftarlarınca hem de İspanya basınında eleştiriliyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Villarreal ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ARDA SORUSUNA CEVAP

İtalyan teknik adam, Arda Güler'le ilgili gelen sorunun ardından, "Arda Güler? Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil. Geçen sezona göre daha fazla şans bulduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 9 maçta 280 dakika süre buldu.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geçen sezon sakatlıklarla boğuşan ve sezonun sonlarına doğru forma bulmaya başlayan Arda Güler, 12 maçta 440 dakika süre bulup 6 kez fileleri havalandırmıştı.