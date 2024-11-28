Ancelotti'den Arda Güler yorumu! 'Kalitesi var ama...'

28 Kasım 2024 08:19 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 08:19

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a deplasmanında 2-0 yenilen Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, maç sonrası futbolcuların performanslarını yorumladı. İtalyan hoca, maçtaki performansıyla eleştirilen Arda Güler için de özel bir parantez açtı.

Şampiyonlar Ligi​ 5. hafta maçında son şampiyon Real Madrid​, İngiltere deplasmanında Liverpool​'a 2-0 yenilerek başarısız ivmesini sürdürdü. Bu sonuçla 5 maçın 3'ünü kaybeden Devler Ligi'nde 24. ve son sıraya gerileyen İspanyol devi, tur umudunu oldukça zayıflattı. Maçta milli futbolcumuz Arda Güler​ ilk 11'de sahaya çıkarak 57 dakika forma giyerken etkisiz bir görüntü çizdi. Eflatun-beyazlıların teknik patronu Carlo Ancelotti​ maç sonrası basın toplantısında oyuncularının performansını tek tek yorumlarken Arda ile ilgili de dikkat çeken bir yorumda bulundu.

"MBAPPE''NİN ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ VAR"

Medya mensuplarının ısrarlı soruları üzerine öncelikle gecenin en etkisiz ismi olan ve bir de penaltı kaçıran Kylian Mbappe'nin performansına değinen İtalyan çalıştırıcı, "Özellikle penaltıyı kaçırdıktan sonra onun için her şey zorlaştı. Herkesin onu desteklemesi gerekiyor. Biraz kendine güven eksikliği olabilir. İşler istediğin gibi gitmediğinde, yapman gereken şey basit oynamaktır. Kısa bir an ama onu penaltı kaçırdığı için yargılayamazsın. Hepsinin iyi çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Sabırlı olmamız gerekiyor çünkü o olağanüstü bir oyuncu" dedi.

ARDA İÇİN "TECRÜBE" VURGUSU

Ancelotti bir soru üzerine takımın genç isimleri Brahimi ve Arda Güler için de konuştu. Brahimi'nin üzerine düşeni yaptığını belirten Ancelotti, "Arda da yaptı ama daha doğru bir tercihlerde bulunabilirdi. Bu kaliteye sahip ama bunlar tecrübe işi tabii ki" yorumunda bulundu.