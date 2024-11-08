Ange Postecoglou maç sonu açıklama yaptı! 'Hatalardan ders çıkartacağız'

08 Kasım 2024 00:08 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 00:11

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a 3-2 mağlup olan İngiliz kulübü Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou açıklamalarda bulundu.

Bugün Galatasaray'ın maçı var mı? Avrupa Ligi'nde maç programı belli oldu

Bugün Galatasaray'ın maçı var mı? Avrupa Ligi'nde maç programı belli oldu

Tottenham​ Teknik Direktörü Ange Postecoglou, UEFA Avrupa Ligi​'nin dördüncü haftasında deplasmanda Galatasaray​'a 3-2 yenildikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Postecoglou, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"bizim için hayal kırıklığı oldu"

Mücadeleyi değerlendiren Postecoglou, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. İlk yarı iyi anlar yakaladık. Golü de bulduk ama rakibimiz iyi futbol oynadı. Genelde maçların ikinci yarısında kendimizi gösterebiliyoruz. Elimizden geleni yaptık ama hayal kırıklığı yaşadık." dedi.

Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu belirten 59 yaşındaki teknik direktör, "Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Beklediğimiz gibi bir takımla karşılaştık. Tehlikeli oyuncuları var. İlk yarıda istediğimizi gösteremediğimiz için mağlup olduk. İki takım da Avrupa'da iyi durumda." ifadelerini kullandı.

"HATALARDAN DERS ÇIKARACAĞIZ"

Müsabakada takımının ilk golünü atan ve 59. dakikada kırmızı kart gören 19 yaşındaki santrforu Will Lankshear'ın performansını değerlendiren Postecoglou, "Takım için iyi çalışan bir oyuncu. Bugün yeni bir tecrübe daha kattı. Bugünkü yaşadıklarından dolayı bir şeyler öğrenmiş olmalı. Avrupa'da deplasman maçında oynamak kolay değil. O da biz de yaptığımız hatalardan ders çıkaracağız." diye konuştu.

Ange Postecoglou, topla oynamada rakiplerinin gerisinde kaldıklarının hatırlatılması üzerine, "İlk yarı çok top kaybettik. Galatasaray topa daha iyi ve fazla hakim oldu. Bunun bedelini de mağlup olarak ödedik." şeklinde görüş belirtti.