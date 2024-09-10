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Ankara Keçiörengücü Mame Diouf'u transfer etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Eylül 2024 17:50 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 17:57
Ankara Keçiörengücü Mame Diouf&#039;u transfer etti!

Trendyol 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü, Senegalli golcü futbolcu Mame Diouf'u renklerine kattığını açıkladı.

Ankara kulübünün yaptığı açıklamaya göre, son olarak Göztepe forması giyen 37 yaşındaki Diouf ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldı.

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Mame Diouf geçen sezon Göztepe forması altında çıktığı 13 maçta 2 gol atarken 1 asist üretti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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