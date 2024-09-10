Ankara Keçiörengücü Mame Diouf'u transfer etti!

10 Eylül 2024 17:50 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 17:57

Trendyol 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü, Senegalli golcü futbolcu Mame Diouf'u renklerine kattığını açıkladı.

Ankara kulübünün yaptığı açıklamaya göre, son olarak Göztepe forması giyen 37 yaşındaki Diouf ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldı.

SEZON KARNESİ

Mame Diouf geçen sezon Göztepe forması altında çıktığı 13 maçta 2 gol atarken 1 asist üretti.