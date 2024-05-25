Ankara Keçiörengücü'nde yeni dönem! Teknik direktör Ersan Parlatan ile imzalar atıldı
Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 May 2024 13:43 - Güncelleme : 25 May 2024 13:46
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Teknik Direktör Ersan Parlatan ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.
Ankara Keçiörengücü ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Ersan Parlatan ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze 'hoş geldin' diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ'NDE YENİ DÖNEM!
Geçen yıl Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da görev yapan Ersan Parlatan, son olarak bu sezon Almanya'nın Regionalliga West ekiplerinden Wuppertaler SV'ı çalıştırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı