Ankaragücü Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı

31 May 2024 15:56 - Güncelleme : 31 May 2024 16:21

Trendyol Süper Lig'in son haftasında iki kez öne geçtiği Trabzonspor deplasmanından 3-2 mağlup ayrılarak dramatik bir biçimde lige veda eden Ankaragücü'nde beklenen ayrılık gerçekleşti.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Başkent ekibi, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı. Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YOLLAR KARŞILIKLI OLARAK AYRILDI

"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından, karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Emre Belözoğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

LİGİ 17'NCİ SIRADA TAMAMLADI

Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de 38 maçta topladığı 40 puanla 17'nci sırada yer aldı ve İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük ile beraber ligden düşen dördüncü takım oldu.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Fenerbahçe ve Başakşehir takımlarında da görev alan Belözoğlu, MKE Ankaragücü ile küme düşme üzüntüsü yaşadı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörlüğü görevine sezonun 8. haftasında getirilen Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda başarılı sonuçlar elde edemedi.

Belözoğlu idaresinde Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan MKE Ankaragücü, 43 yaşındaki çalıştırıcıyla ligde 31 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı.

Ligin ikinci yarısındaki 19 haftada sadece 4 galibiyet elde edip, 19 puan toplayabilen MKE Ankaragücü, 6'ncı kez Süper Lig'e veda etti.