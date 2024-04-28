Ankaragücü, Rize'de puanı son dakikada kurtardı!

28 Nisan 2024 21:05 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 21:23

Son dakika! Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!

Son dakika! Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Zorlu mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Karadeniz temsilcisinin gollerini Olawoyin ve Gaich atarken konuk ekibin sayılarını Rodriguesve Bajic kaydetti.

Rizespor bu sonuçla puanını 49 yaparken Ankaragücü ise puanını 38'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Varesanovic'in ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Gaich, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden şutunu çekti. Kaleci Bahadır Han Güngördü, yatarak meşin yuvarlağı ayaklarıyla çelmeyi başardı.

19. dakikada Flips'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Sowe'nin ceza sahasının sağ çaprazından vuruşunda, savunmada Emirhan Topçu'nun son anda ayak koyduğu top az farkla üsten kornere çıktı.

25. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Olawoyin'in sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada, Gaich'in kafa vuruşunda yerden seken top filelere gitti.

32. dakikada Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Muhammet Taha Şahin'in düşürülmesi ile kazanılan faul atışında topun başına geçen Shelvey ortasını yaptı. Ceza sahasında Olawoyin'in vuruşunda, top kaleci Bahadır Han Güngördü'nün müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0

Çaykur Rizespor, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

57. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun ortasında ceza sahası içinde Rijad Bajic’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

60. dakikada Bajic’in pasında topla buluşan Chatzigiovannis’in ceza sahası dışından şutunda top direğe çarparak auta çıktı.

82. dakikada Efkan’ın ara pasında Chatzigiovannis’in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Tarık’ta kaldı.

90+8. dakikada sol kanattan Pedrinio’nun kullandığı köşe atışında Garry Rodrigues’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.